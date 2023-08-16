В петербургском МЧС напомнили жителям о правилах безопасности в жару

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили жителям о правилах безопасности в жару. 16 августа в городе ожидается повышение температуры до + 30 °C.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Жителям напомнили, что в жару стоит меньше бывать на улице и ограничивать физическую активность. Кроме того, стоит носить светлую одежду из лёгких тканей и защищать голову от солнца, а также использовать средства для защиты от солнечных лучей.

Не менее важно поддерживать водный баланс в организме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что ряду регионов придётся пережить ещё один пик жары до +30 °С 17 и 18 августа. В частности, Белгородской, Воронежской и Ярославской областям.