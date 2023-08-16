Узнать больше

В петербургском МЧС напомнили жителям о правилах безопасности в жару

Короткая ссылка
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили жителям о правилах безопасности в жару. 16 августа в городе ожидается повышение температуры до + 30 °C.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Жителям напомнили, что в жару стоит меньше бывать на улице и ограничивать физическую активность. Кроме того, стоит носить светлую одежду из лёгких тканей и защищать голову от солнца, а также использовать средства для защиты от солнечных лучей.

Не менее важно поддерживать водный баланс в организме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что ряду регионов придётся пережить ещё один пик жары до +30 °С 17 и 18 августа. В частности, Белгородской, Воронежской и Ярославской областям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить