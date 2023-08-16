На Ямале сообщили о шести природных пожарах площадью около 1,5 тысячи гектаров
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.
За сутки был ликвидирован один пожар на территории 980 гектаров, а также были локализованы два пожара на площади 210 гектаров в Надымском и Пуровском районах.
Ранее сообщалось, что в Якутии в течение суток спасатели потушили почти половину лесных пожаров в общей сложности на площади 173 тыс. гектаров.