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На Ямале сообщили о шести природных пожарах площадью около 1,5 тысячи гектаров

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По данным на утро 16 августа, на Ямале действует шесть природных пожаров общей площадью 1418 гектаров.
На Ямале сообщили о шести природных пожарах площадью около 1,5 тысячи гектаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

За сутки был ликвидирован один пожар на территории 980 гектаров, а также были локализованы два пожара на площади 210 гектаров в Надымском и Пуровском районах.

Ранее сообщалось, что в Якутии в течение суток спасатели потушили почти половину лесных пожаров в общей сложности на площади 173 тыс. гектаров.

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