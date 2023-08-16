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Депутат Казакова рассказала, что в школьной программе появится новый предмет

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Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что в российской школьной программе появится новый предмет «Россия — мои горизонты».
Депутат Казакова рассказала, что в школьной программе появится новый предмет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Она уточнила, что во время занятий ученикам расскажут о профессиях, необходимых навыках и о зарплатах.

Казакова также отметила, что проект уже тестируется. 

«В нём участвуют 2,5 млн школьников», — заключила депутат.

Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин в блоге рассказал, что единые стандарты сделают предпрофессиональное обучение более качественным и привлекательным.

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