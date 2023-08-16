Депутат Казакова рассказала, что в школьной программе появится новый предмет
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Она уточнила, что во время занятий ученикам расскажут о профессиях, необходимых навыках и о зарплатах.
Казакова также отметила, что проект уже тестируется.
«В нём участвуют 2,5 млн школьников», — заключила депутат.
Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин в блоге рассказал, что единые стандарты сделают предпрофессиональное обучение более качественным и привлекательным.