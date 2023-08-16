Генпрокуратура признала нежелательной польскую ассоциацию «За свободную Россию»
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» (ассоциация «За свободную Россию»), Польша», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная организация агитирует российских граждан вступать в ряды добровольческих батальонов Вооружённых сил Украины.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра»*.
* Деятельность признана нежелательной в России.