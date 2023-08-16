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Генпрокуратура признала нежелательной польскую ассоциацию «За свободную Россию»

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране польской ассоциации «За свободную Россию».
Генпрокуратура признала нежелательной польскую ассоциацию «За свободную Россию»
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» (ассоциация «За свободную Россию»), Польша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная организация агитирует российских граждан вступать в ряды добровольческих батальонов Вооружённых сил Украины.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра»*.

* Деятельность признана нежелательной в России.

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