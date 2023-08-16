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Специалист Фидаров: срок службы деревянных домов составляет более ста лет

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Директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров рассказал, что срок службы деревянных домов по современным оценкам составляет более ста лет.
Специалист Фидаров: срок службы деревянных домов составляет более ста лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт добавил, что такая долговечность возможна при правильной эксплуатации, современной замене старых материалов, например покрытия кровли.

Он также уточнил, что по старым нормам срок службы составлял 39 лет до капремонта, однако тогда не было современных технологий.

Ранее НСН передавала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах реставрации дома Палибина 1818 года постройки в Хамовниках.

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