Жизни пострадавших при взрыве, остающихся в больницах Дагестана, вне опасности

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что жизни и здоровью пострадавших при взрыва в Махачкале, которые остаются в лечебных учреждениях, ничто не угрожает.

Слова Беляевой приводятся в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Жизни пациентов, которые остаются в республиканских медучреждениях, ничто не угрожает», — сказала она.

Глава регионального Минздрава добавила, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объёме.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписаны из больницы.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.