Жизни пострадавших при взрыве, остающихся в больницах Дагестана, вне опасности
- РИА Новости
Слова Беляевой приводятся в Telegram-канале правительства Дагестана.
«Жизни пациентов, которые остаются в республиканских медучреждениях, ничто не угрожает», — сказала она.
Глава регионального Минздрава добавила, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объёме.
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписаны из больницы.
Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.