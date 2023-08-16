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РИА Новости: российские БПЛА получат мини-ответчики «свой — чужой»

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Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой — чужой», сообщили в холдинге «Росэлектроника» на форуме «Армия-2023».

«Входящее в холдинг научно-производственное предприятие «Пульсар» ведёт разработку малогабаритного приёмоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу «свой — чужой», — приводит РИА Новости сообщение.

Подобные системы имеют важное значение в авиации, так как помогают избегать огня по своим.

Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.

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