РИА Новости: российские БПЛА получат мини-ответчики «свой — чужой»

Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой — чужой», сообщили в холдинге «Росэлектроника» на форуме «Армия-2023».

«Входящее в холдинг научно-производственное предприятие «Пульсар» ведёт разработку малогабаритного приёмоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу «свой — чужой», — приводит РИА Новости сообщение.

Подобные системы имеют важное значение в авиации, так как помогают избегать огня по своим.

Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.