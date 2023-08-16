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В России создана система поиска раненых солдат при помощи маячков

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Систему для обнаружения раненых солдат на поле боя с помощью маячков представили разработчики из Новосибирска, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненных на поле боя военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что данную систему в гражданской сфере можно использовать для поиска потерявшихся БПЛА.

Поиск солдата по маячку осуществляется при помощи специального прибора с направленной антенной.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег».

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