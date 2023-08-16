Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке
В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе спецоперации неизвестные разрезали российские флаги и разбросали венки.
«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении УМВД по региону.
Всем обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.
Ранее на Морском кладбище во Владивостоке создадут мемориальный комплекс в память о погибших во время СВО.