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Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке

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Полиция Приморского края объявила награду в размере 200 тыс. рублей за информацию о тех, кто повредил российские флаги на месте захоронения участников СВО во Владивостоке.

В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе спецоперации неизвестные разрезали российские флаги и разбросали венки.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении УМВД по региону.

Всем обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Ранее на Морском кладбище во Владивостоке создадут мемориальный комплекс в память о погибших во время СВО.

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