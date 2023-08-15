Роспотребнадзор получил от граждан 4000 жалоб на банки в I квартале

За январь — март 2023 года Роспотребнадзор получил от граждан 4000 жалоб на банки, их доля в общем числе обращений составила 66%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, банки в основном нарушают права потребителей условиями кредитных договоров.

«Как показывает статистика, лишь 20% клиентов прочитали договор перед подписанием, притом что только каждый десятый сотрудник банка тщательно рассказывает все условия. Поэтому нужно не стесняться задавать вопросы и оспаривать тот или иной пункт договора, если он не устраивает», — заявил, в свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.