Собянин заявил о формировании нового транспортного каркаса в Москве

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние годы в городе сформировали новый транспортный каркас, благодаря которому удалось спасти столицу от «транспортного коллапса».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

На встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке Собянин подчеркнул, что этого удалось добиться в том числе за счёт строительства хордовых магистралей и рекордных темпов строительства метро.

«78 новых станций метро. Если включить сюда ещё и МЦК, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили движение по двум эстакадам со съездами на МКАД.