Собянин заявил о формировании нового транспортного каркаса в Москве
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
На встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке Собянин подчеркнул, что этого удалось добиться в том числе за счёт строительства хордовых магистралей и рекордных темпов строительства метро.
«78 новых станций метро. Если включить сюда ещё и МЦК, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили движение по двум эстакадам со съездами на МКАД.