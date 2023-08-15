Специалист по недвижимости Зайцев дал советы желающим продать или купить жильё

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев дал рекомендации продавцам и покупателям недвижимости на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

«В случае с продажей оценить: как срочно требуется продать недвижимость и с какой целью, в какой срок планируется использовать полученные от продажи денежные средства. При покупке — оценить реальную потребность в покупке нового жилья, стабильность дохода и уровень долговой нагрузки», — заявил он в беседе с «Известиями».

Как считает Зайцев, ситуация может быть выгодна тем, кто покупает недвижимость с минимальным привлечением заёмных средств.

Со своей стороны, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что власти могут изменить ставки по льготным ипотечным программам.

«Эта ситуация в сторону повышения спроса на новостройки, увеличения продаж новостроек, она немножко рынок может изменить, если правительство сейчас не подойдёт к вопросу повышения ставок по стройке», — сказал он.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала заявление ЦБ России о том, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.