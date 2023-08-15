Юрист Георгиева рассказала о наказании за присвоение растений с городских клумб

Юрист Алла Георгиева заявила, что обустроенные специалистами коммунальных служб клумбы являются собственностью города, и если человек присвоил оттуда растение, то это значит, что он похитил чужое имущество.

«Другое дело, если городская служба по благоустройству по просьбе гражданина передаст ему некоторое количество растений. Это не будет считаться нарушением», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если такого разрешения нет, то человека могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф, арест или обязательные работы.

Уголовное наказание возможно, если человек выкопал растение с целью дальнейшей продажи.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что наказание на порчу зелёных насаждений нужно ужесточить.