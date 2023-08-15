Юрист Георгиева рассказала о наказании за присвоение растений с городских клумб
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«Другое дело, если городская служба по благоустройству по просьбе гражданина передаст ему некоторое количество растений. Это не будет считаться нарушением», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, если такого разрешения нет, то человека могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф, арест или обязательные работы.
Уголовное наказание возможно, если человек выкопал растение с целью дальнейшей продажи.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что наказание на порчу зелёных насаждений нужно ужесточить.