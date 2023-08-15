В ФТС сообщили об очередном этапе реконструкции МАПП «Верхний Ларс»

В МАПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России.

«По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой в МАПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России», — сказано в заявлении ФТС России.

В ведомстве предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности МАПП «Верхний Ларс».

19 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили увеличение грузопотока через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».