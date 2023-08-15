Автоэксперт Рузанов предостерёг водителей от поездок по глубоким лужам

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что во время сильных и продолжительных дождей возрастает вероятность серьёзных поломок машин.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что самые сложные последствия для автомобиля наступают, если через воздухозаборник в двигатель попадает вода.

«Это и есть страшный сон автовладельцев — гидроудар двигателя. Последствия гидроудара зависят от скорости движения автомобиля в момент удара. Чем она была выше, тем хуже для двигателя», — сказал Рузанов.

Как пояснил эксперт, привести к таким ситуациям могут поездки по глубоким лужам или «дорожным» рекам.

Если есть опасения, что гидроудар произошёл, то нужно сразу заглушить машину и доставить её в сервис на эвакуаторе.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.