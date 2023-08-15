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В Дагестане почтили память погибших в результате взрыва на АЗС

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Церемония возложения цветов прошла на автозаправочной станции в Махачкале в память о погибших при взрыве.
В Дагестане почтили память погибших в результате взрыва на АЗС
  • Gettyimages.ru
  • © Dallas Stribley

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства молодёжи республики.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие волонтёры, сотрудники спецслужб, местные жители, а также министр по делам молодёжи Дагестана Камил Саидов.

«Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе», — приводятся слова министра.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 15 августа объявили день траура по погибшим в результате взрыва и пожара в Махачкале.

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