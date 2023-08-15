В Дагестане почтили память погибших в результате взрыва на АЗС
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Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства молодёжи республики.
Сообщается, что в мероприятии приняли участие волонтёры, сотрудники спецслужб, местные жители, а также министр по делам молодёжи Дагестана Камил Саидов.
«Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе», — приводятся слова министра.
Ранее сообщалось, что в Дагестане 15 августа объявили день траура по погибшим в результате взрыва и пожара в Махачкале.