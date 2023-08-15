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Археолог Тупахина рассказала о самых необходимых для похода вещах

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Археолог Научного центра изучения Арктики Ольга Тупахина рассказала, как подготовиться к походу.
Археолог Тупахина рассказала о самых необходимых для похода вещах
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«Во-первых, нужно сначала исследовать карту. Определить маршрут, какой там ландшафт, на чём туда добираться. Пешком или на каком-то транспорте. Горы это или реки, нужно понять, что надо, чтобы преодолевать препятствия», — заявила она в беседе с «Ямал 1».

По её словам, одежду нужно подбирать в зависимости от вида похода, а также от погоды.

«Непромокаемую, тёплую. Продукты питания, карту, GPS-навигатор, компас, медикаменты. Это основное», — считает Тупахина.

Как добавила археолог, в аптечку стоит положить обезболивающие препараты, перевязочные материалы, таблетки от отравления, средства от ожогов.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.

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