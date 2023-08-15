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Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке

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Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам», — сказал Собянин.

На встрече присутствовали деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели, среди которых победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтёры, активисты «Единой России», депутатский корпус.

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

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