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Власти Ямала готовы оказать Дагестану любую помощь

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным погибших в Дагестане.
Власти Ямала готовы оказать Дагестану любую помощь
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Трагедия в Махачкале унесла жизни десятков людей. Северяне потрясены случившимся и скорбят вместе с Дагестаном. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Ямал готов оказать любую необходимую помощь», — сказал Артюхов.

Также стало известно, что в представительстве Дагестана в Санкт-Петербурге в среду, 16 августа, появится книга соболезнований, передаёт «Петербургский дневник». Все желающие смогут написать слова поддержки пострадавшим и их родственникам.

Книгу планируют отправить в Дагестан.

«Мы передадим её в Министерство по национальной политике республики, а копию книги — в Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга», — заявил руководитель представительства Дагестана в Петербурге Гасан Гасанов.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в Махачкале выразил глава Башкирии Радий Хабиров.

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