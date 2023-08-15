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Специалист Камельских заявил о снижении цен на аренду коттеджей в Екатеринбурге

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Руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских прокомментировал снижение цен на аренду коттеджей в Екатеринбурге.
Специалист Камельских заявил о снижении цен на аренду коттеджей в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru
  • © ArtMarie

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что рынок аренды загородной недвижимости очень нестабилен, так как зависит от сезонности спроса.

«Поэтому даже незначительные изменения цен на объекты ведут к коррекции средней стоимости, просто из-за эффекта малой базы», — сказал Камельских.

Ранее директор департамента управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома сообщил, что в текущий момент спрос на вторичное жильё в Москве на 110% превышает прошлогодние показатели и на 20% — показатели стандартного лета.

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