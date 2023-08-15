Узнать больше

В Херсонской области уничтожили 49 взрывателей

Короткая ссылка
В Херсонской области уничтожены 49 взрывателей. Их добровольно выдал полиции местный житель.

Об этом сообщает МВД Медиа.

Местный житель рассказал, что обнаружил схрон с боеприпасами во время уборки дворовой территории.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели осмотр указанного мужчиной строения, в результате которого обнаружили 48 взрывателей М-12 и один взрыватель М-6», — сообщили в ведомстве.

Боеприпасы уничтожили с помощью накладного заряда тротила.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить