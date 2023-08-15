В Херсонской области уничтожили 49 взрывателей
Об этом сообщает МВД Медиа.
Местный житель рассказал, что обнаружил схрон с боеприпасами во время уборки дворовой территории.
«Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели осмотр указанного мужчиной строения, в результате которого обнаружили 48 взрывателей М-12 и один взрыватель М-6», — сообщили в ведомстве.
Боеприпасы уничтожили с помощью накладного заряда тротила.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.