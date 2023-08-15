Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти новорождённой в больнице в Самаре
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Самарской области.
В СМИ была опубликована информация о гибели новорождённой девочки в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи во время родов. У женщины имелись показания для проведения кесарева сечения, однако ей выбрали тактику ведения родов естественным путём.
После родов девочку госпитализировали в реанимацию, где она скончалась спустя несколько дней.
Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Краснодаре мужчина наехал на женщину с ребёнком.