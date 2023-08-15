Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
На момент происшествия в квартире была мать ребёнка, которая отвлеклась на некоторое время. Трёхлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, теперь он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов взяли на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.
31 июля сообщалось, что в Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку.