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Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

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Из окна жилого дома в посёлке Первомайское в Новой Москве выпал малолетний ребёнок.
Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

На момент происшествия в квартире была мать ребёнка, которая отвлеклась на некоторое время. Трёхлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, теперь он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов взяли на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.

31 июля сообщалось, что в Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку.

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