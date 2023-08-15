Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

Из окна жилого дома в посёлке Первомайское в Новой Москве выпал малолетний ребёнок.

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

На момент происшествия в квартире была мать ребёнка, которая отвлеклась на некоторое время. Трёхлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, теперь он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов взяли на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.

31 июля сообщалось, что в Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку.