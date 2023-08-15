Очевидец: на месте взрыва в Махачкале до приезда скорой было много неравнодушных граждан

На месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале до приезда скорой помощи было много неравнодушных граждан, которые оказывали помощь пострадавшим.

Об этом RT рассказал один из очевидцев, оказывавших помощь.

По словам мужчины, его мать работала кассиром в продуктовом магазине рядом с АЗС. Он отметил, что приехал на место ЧП сразу после того, как узнал про взрыв и пожар.

На месте он встретил своих знакомых, которые ему рассказали, что с его матерью всё в порядке. Мужчина отвёз свою мать домой, после чего вернулся на заправку и помогал пострадавшим примерно с 22:00 до 05:00.

«Было много людей. Мы, конечно, не разбирали завалы, а находили раненых, кого было видно, и оттаскивали их в безопасное место. Это было страшно. Я до сих пор в себя не пришёл после увиденного», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что более 600 доноров сдали кровь в Дагестане после взрыва на АЗС в Махачкале.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

МЧС подтвердило информацию о гибели 35 человек. 65 человек остаются в больницах.