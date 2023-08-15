Гармаш предложил с первого класса объяснять детям значение интернета

Народный артист России Сергей Гармаш выразил мнение, что детям с первого класса нужно объяснять, зачем нужен интернет.

Это поможет избавить их от излишнего использования гаджетов, заявил он в эфире «Крым 24».

«Хорошо бы в первом классе читать определённый курс детям, что такое интернет. Чтобы они понимали: то, что выписанное из книги собственной рукой, станет твоими знаниями и памятью. Всё, что скачано, так же выкачается в одну секунду», — сказал Гармаш.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.