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Ростехнадзор начал расследовать причины аварии в Махачкале

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В Ростехнадзоре приступили к расследованию причин аварии в Махачкале.
Ростехнадзор начал расследовать причины аварии в Махачкале
  • РИА Новости

«Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии в Махачкале», — говорится в сообщении ведомства.

Кавказское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин аварии.

Уточняется, что к работе комиссии привлечены работники центрального аппарата ведомства.

На месте ЧП находится глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.

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