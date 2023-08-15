Ростехнадзор начал расследовать причины аварии в Махачкале

В Ростехнадзоре приступили к расследованию причин аварии в Махачкале.

«Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии в Махачкале», — говорится в сообщении ведомства.

Кавказское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин аварии.

Уточняется, что к работе комиссии привлечены работники центрального аппарата ведомства.

На месте ЧП находится глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.