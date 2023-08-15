Ростехнадзор начал расследовать причины аварии в Махачкале
- РИА Новости
«Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии в Махачкале», — говорится в сообщении ведомства.
Кавказское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин аварии.
Уточняется, что к работе комиссии привлечены работники центрального аппарата ведомства.
На месте ЧП находится глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.
Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.