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Бойцы старооскольского батальона «Кобра» провели учения по ведению боя

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Батальон территориальной самообороны «Кобра» из Старого Оскола провёл учения на полигоне, ополченцы отработали навыки ведения боя и владения оружием.
Бойцы старооскольского батальона «Кобра» провели учения по ведению боя
  • РИА Новости

«Разъясняем и показываем, как всё это делать правильно, чтобы нанести урон противнику и самому остаться в живых. Доводим до автоматизма определённые навыки, а дальше человек начинает индивидуально развивать их под себя», — сообщил газете «Оскольский край» инструктор с позывным Закат.

2 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.

В Кремле отметили, что вооружение отрядов самообороны в приграничье вызвано необходимостью защиты от украинских атак.

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