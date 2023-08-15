Бойцы старооскольского батальона «Кобра» провели учения по ведению боя
- РИА Новости
«Разъясняем и показываем, как всё это делать правильно, чтобы нанести урон противнику и самому остаться в живых. Доводим до автоматизма определённые навыки, а дальше человек начинает индивидуально развивать их под себя», — сообщил газете «Оскольский край» инструктор с позывным Закат.
2 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.
В Кремле отметили, что вооружение отрядов самообороны в приграничье вызвано необходимостью защиты от украинских атак.