Почти три тысячи молодых семей Татарстана за пять лет улучшили жилищные условия
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Об этом информирует inkazan.ru.
Министерство молодёжи республики реализует четыре механизма, с помощью которых молодые семьи могут улучшить условия проживания. Это федеральная программа «Обеспечение жильём молодых семей», закон РТ «О поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», социальная ипотека «Молодая семья» и молодёжный жилищный конкурс.
Общий объём финансирования этих программ за пять лет составил 689,2 млн рублей, отметил Садыков.
По его словам, в 2023 году сумму финансирования таких программ из республиканского бюджета увеличили вдвое — до 100 млн рублей.
Ранее газета «Известия» сообщала, что семейные пары, которые живут в официальном браке более трёх лет, смогут получить субсидию до 30% на аренду жилья.