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Почти три тысячи молодых семей Татарстана за пять лет улучшили жилищные условия

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Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков на брифинге в кабмине республики сообщил, что 2,9 тыс. молодых семей смогли улучшить жилищные условия с 2018 года при помощи действующих в регионе программ.
Почти три тысячи молодых семей Татарстана за пять лет улучшили жилищные условия
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом информирует inkazan.ru.

Министерство молодёжи республики реализует четыре механизма, с помощью которых молодые семьи могут улучшить условия проживания. Это федеральная программа «Обеспечение жильём молодых семей», закон РТ «О поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», социальная ипотека «Молодая семья» и молодёжный жилищный конкурс.

Общий объём финансирования этих программ за пять лет составил 689,2 млн рублей, отметил Садыков.

По его словам, в 2023 году сумму финансирования таких программ из республиканского бюджета увеличили вдвое — до 100 млн рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что семейные пары, которые живут в официальном браке более трёх лет, смогут получить субсидию до 30% на аренду жилья.

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