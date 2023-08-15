Оборот московских компаний сферы услуг вырос на 8,5% с начала года

Оборот московских компаний, занятых в сфере услуг, вырос на 8,5% за январь — июнь 2023 года и достиг 1,5 трлн рублей, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ситуация в сфере платных услуг, оказываемых населению, в столице остаётся стабильной. В отличие от торговли, этот сектор в меньшей степени подвержен санкционному давлению и поэтому более устойчив к внешним факторам», — сказал Ефимов.

Наибольшие темпы продемонстрировали обороты в сфере транспортных услуг — их объём вырос на 20,3%, до 474,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования сервиса «Авито Услуги», в II квартале 2023 года в Казани вырос спрос на строительные услуги на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.