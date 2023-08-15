В Москве запустили движение по двум эстакадам со съездами на МКАД

В Москве запустили движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам «Садовод» и «Мега», где в день бывает порядка 150 тыс. человек», — заявил Собянин.

Он отметил, что эстакады построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.