В Подмосковье объёмы гарантийной поддержки МСП составили 13,3 млрд рублей

В Московской области объёмы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса составили 13,3 млрд рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева также добавила, что за первое полугодие текущего года поддержкой воспользовались 597 субъектов малого и среднего бизнеса, было выдано 694 поручительства на сумму более шести млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным Корпорации МСП (оператор НГС), малый и средний бизнес в России привлёк с использованием поручительства Национальной гарантийной системы 527 млрд рублей кредитных средств в период с января по июнь 2023 года.