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В Подмосковье объёмы гарантийной поддержки МСП составили 13,3 млрд рублей

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В Московской области объёмы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса составили 13,3 млрд рублей.
В Подмосковье объёмы гарантийной поддержки МСП составили 13,3 млрд рублей
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева также добавила, что за первое полугодие текущего года поддержкой воспользовались 597 субъектов малого и среднего бизнеса, было выдано 694 поручительства на сумму более шести млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным Корпорации МСП (оператор НГС), малый и средний бизнес в России привлёк с использованием поручительства Национальной гарантийной системы 527 млрд рублей кредитных средств в период с января по июнь 2023 года.

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