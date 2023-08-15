Заявки на учреждённую СЖР премию «Золотая стратегия» будут принимать до 1 сентября 

Заявки на учреждённую Союзом журналистов России (СЖР) национальную премию в области развития связей с общественностью «Золотая стратегия» будут приниматься до 1 сентября на сайте премии.

«Золотой стратегией» будут награждать лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты и команды. Она призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, а также направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью.

В экспертный совет премии вошли 11 ведущих специалистов отрасли. Его возглавил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Победителей определят в восьми номинациях, в том числе «Развитие территорий», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года».

Кроме того, будут вручены три персональные премии: «Стратег года», «GR-специалист года» и «Первооткрыватель года».

Награждение будет проходить 19 сентября в Сочи на открытии форума «Вся Россия — 2023».