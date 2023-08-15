Узнать больше

Заявки на учреждённую СЖР премию «Золотая стратегия» будут принимать до 1 сентября 

Короткая ссылка
Заявки на учреждённую Союзом журналистов России (СЖР) национальную премию в области развития связей с общественностью «Золотая стратегия» будут приниматься до 1 сентября на сайте премии.
Заявки на учреждённую СЖР премию «Золотая стратегия» будут принимать до 1 сентября 
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«Золотой стратегией» будут награждать лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты и команды. Она призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, а также направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью.

В экспертный совет премии вошли 11 ведущих специалистов отрасли. Его возглавил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Победителей определят в восьми номинациях, в том числе «Развитие территорий», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года». 

Кроме того, будут вручены три персональные премии:  «Стратег года», «GR-специалист года» и «Первооткрыватель года».

Награждение будет проходить 19 сентября в Сочи на открытии форума «Вся Россия — 2023».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить