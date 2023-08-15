Развожаев принёс соболезнования Дагестану в связи со взрывом на АЗС в Махачкале
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«От себя лично и всех севастопольцев выражаю искренние соболезнования главе республики Сергею Алимовичу Меликову, народу Дагестана. Мы разделяем ваше горе и скорбим по каждой прервавшейся жизни», — написал Развожаев в соцсетях.
В свою очередь, губернатор Волгограда Андрей Бочаров направил телеграмму главе Дагестана, передаёт Novostivolgograda.ru.
От себя и от лица волгоградцев он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве и пожелал госпитализированным скорейшего выздоровления.
Ранее соболезнования в связи с трагедией в Махачкале выразил глава Башкирии Радий Хабиров.