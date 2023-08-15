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Развожаев принёс соболезнования Дагестану в связи со взрывом на АЗС в Махачкале

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале.
Развожаев принёс соболезнования Дагестану в связи со взрывом на АЗС в Махачкале
  • РИА Новости
  • © Василий Батанов

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«От себя лично и всех севастопольцев выражаю искренние соболезнования главе республики Сергею Алимовичу Меликову, народу Дагестана. Мы разделяем ваше горе и скорбим по каждой прервавшейся жизни», — написал Развожаев в соцсетях.

В свою очередь, губернатор Волгограда Андрей Бочаров направил телеграмму главе Дагестана, передаёт Novostivolgograda.ru.

От себя и от лица волгоградцев он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве и пожелал госпитализированным скорейшего выздоровления.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в Махачкале выразил глава Башкирии Радий Хабиров.

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