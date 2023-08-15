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В Кремле анонсировали совещание Путина по инвестициям в неугольные сектора экономики

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Президент России Владимир Путин 16 августа в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства, посвященное обсуждению ситуации с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов.
В Кремле анонсировали совещание Путина по инвестициям в неугольные сектора экономики
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщили в Кремле, президенту о ситуации доложат глава Минэкономразвития России Максим Решетников, руководитель комиссии госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилёв, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

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