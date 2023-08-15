В Кремле анонсировали совещание Путина по инвестициям в неугольные сектора экономики
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Как сообщили в Кремле, президенту о ситуации доложат глава Минэкономразвития России Максим Решетников, руководитель комиссии госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилёв, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.
Ранее Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.