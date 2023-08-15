Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели двух детей в ДТП под Соль-Илецком
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Авария произошла вечером 12 августа. 73-летний житель Соль-Илецка за рулём Lada Granta сбил подростков на самокате, ехавших по трассе Соль-Илецк — Буранное. Оба ребёнка в результате травм скончались на месте.
Идёт расследование, выясняются обстоятельства ДТП, назначены экспертизы, проводятся иные процессуальные действия.
Об итогах расследования в центральный аппарат СК доложит руководитель следственного управления СК по региону Вячеслав Зудерман.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате. Пострадавший мальчик госпитализирован.