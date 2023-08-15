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Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели двух детей в ДТП под Соль-Илецком

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП в Оренбургской области, в котором погибли двое детей 11 и 13 лет.
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели двух детей в ДТП под Соль-Илецком
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Авария произошла вечером 12 августа. 73-летний житель Соль-Илецка за рулём Lada Granta сбил подростков на самокате, ехавших по трассе Соль-Илецк — Буранное. Оба ребёнка в результате травм скончались на месте.

Идёт расследование, выясняются обстоятельства ДТП, назначены экспертизы, проводятся иные процессуальные действия.

Об итогах расследования в центральный аппарат СК доложит руководитель следственного управления СК по региону Вячеслав Зудерман.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате. Пострадавший мальчик госпитализирован.

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