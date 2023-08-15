После взрыва в Махачкале в розыск объявлен хозяин склада с селитрой

После взрыва и пожара на АЗС в Махачкале в розыск объявлен 34-летний мужчина, хранивший в складских помещениях селитру.

Об этом информирует stav.kp.ru со ссылкой на источник.

По данным следствия, хранившиеся на складе удобрения сдетонировали после возгорания при проведении технических работ. После этого огонь перекинулся на АЗС.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение мужчины.

Ранее RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.