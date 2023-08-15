Раис Татарстана выразил соболезнования главе Дагестана в связи со взрывом на АЗС
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Об этом сообщает «Реальное время».
Раис Татарстана направил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана.
«От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в огне самых близких и дорогих людей», — добавил Минниханов.
Раис также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и восстановления.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.