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Раис Татарстана выразил соболезнования главе Дагестана в связи со взрывом на АЗС

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.
Раис Татарстана выразил соболезнования главе Дагестана в связи со взрывом на АЗС
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Об этом сообщает «Реальное время».

Раис Татарстана направил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана.

«От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в огне самых близких и дорогих людей», — добавил Минниханов.

Раис также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и восстановления.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.

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