Бочкарёв: годовой план ввода жилья в Москве выполнили более чем на 72%

С начала 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 3,5 млн кв. м жилья, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Итоги семи месяцев нынешнего года показывают, что строительная отрасль успешно справляется с санкциями и международным давлением. Негативные явления не оказали существенного влияния ни на работу государственных застройщиков, ни на частных девелоперов», — сказал Бочкарёв.

Всего в 2023 году по плану должно быть введено в эксплуатацию около 4,8 млн кв. м жилья. Таким образом, годовой план выполнен более чем на 72%.

С 2011 года в столице построили 54,2 млн кв. м жилья.

Со своей стороны, глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что за семь месяцев 2023 года на кадастровый учёт поставили 179 многоквартирных домов общей площадью 6,4 млн кв. м.

«Наибольшее количество новостроек учтено в Троицком и Новомосковском административных округах — 56 многоквартирных домов. На втором месте Южный округ с 26 домами и замыкает первую тройку Юго-Восточный округ, в котором за семь месяцев на кадастровый учёт поставлено 22 новостройки», — сообщил Майданов.

Он добавил, что процесс внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости сократился до одного рабочего дня.