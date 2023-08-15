В Москве работы по благоустройству Ленинского проспекта планируют завершить до конца лета

В Москве работы по благоустройству Ленинского проспекта, длящиеся с 2020 года, завершены на 85%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В период с 2020 по 2022 год… привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновляем участок от Университетского до Ломоносовского проспекта», — рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, все работы планируется завершить уже к концу этого лета.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.