Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти жителя Верхней Пышмы в больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) в больнице.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

Супруга погибшего обратилась к Александру Бастрыкину. Близкие считают, что мужчине поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков, а также провели операцию без согласия пациента.

Мужчина скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год по факту причинения смерти по неосторожности. Кроме того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о смерти шестилетнего мальчика в одной из больниц Екатеринбурга, где ему на протяжении полугода не могли поставить диагноз.