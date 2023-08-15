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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти жителя Верхней Пышмы в больнице

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) в больнице.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти жителя Верхней Пышмы в больнице
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

Супруга погибшего обратилась к Александру Бастрыкину. Близкие считают, что мужчине поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков, а также провели операцию без согласия пациента.

Мужчина скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год по факту причинения смерти по неосторожности. Кроме того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о смерти шестилетнего мальчика в одной из больниц Екатеринбурга, где ему на протяжении полугода не могли поставить диагноз.

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