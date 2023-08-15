Новые стандарты предпрофессионального обучения появятся в школах с 1 сентября
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По его мнению, у москвичей есть общее представление о предпрофессиональных классах, однако подход необходимо стандартизировать, передаёт НТВ.
«Вместе с учительским сообществом мы доработаем эти стандарты и в этом году начнём активно их внедрять, чтобы это было полноценное предпрофессиональное образование, которое поможет ребятам найти свою дорогу в жизнь», — заявил Собянин.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.