Новые стандарты предпрофессионального обучения появятся в школах с 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Западного округа рассказал, что в городских школах с 1 сентября начнут внедрять новые единые стандарты предпрофессионального обучения.

По его мнению, у москвичей есть общее представление о предпрофессиональных классах, однако подход необходимо стандартизировать, передаёт НТВ.

«Вместе с учительским сообществом мы доработаем эти стандарты и в этом году начнём активно их внедрять, чтобы это было полноценное предпрофессиональное образование, которое поможет ребятам найти свою дорогу в жизнь», — заявил Собянин.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.