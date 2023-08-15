Столичные врачи оказывают помощь пострадавшим от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Врачи московского ожогового центра имени Вишневского подключились к спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом информирует URA.RU.

Совместно с медиками из Югры они определили тактику лечения пострадавших, сообщил замдиректора окружного Депздрава Максим Малхасьян в своём Telegram-канале.

«Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — заключил Малхасьян.

Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.