Столичные врачи оказывают помощь пострадавшим от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО
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Об этом информирует URA.RU.
Совместно с медиками из Югры они определили тактику лечения пострадавших, сообщил замдиректора окружного Депздрава Максим Малхасьян в своём Telegram-канале.
«Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — заключил Малхасьян.
Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.