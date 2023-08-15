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Мэру Луганска Пилавову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Первый зампред руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени мэру Луганска Манолису Пилавову.
Мэру Луганска Пилавову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Приятной частью его (Кириенко. — RT) приезда в ЛНР стало вручение наград от президента России. Вместе поздравили главу администрации города Луганска Манолиса Пилавова с медалью», — заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

Ранее двух медиков из Московской области отметили республиканскими и ведомственными наградами Минздрава России за работу в ЛНР.

В июле в Тюмени наградили медицинских работников, которые оказывали помощь жителям новых регионов.

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