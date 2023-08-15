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Суд впервые оштрафовал Reddit за неудаление запрещённого контента

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Суд в России впервые выписал штраф Reddit за неудаление запрещённого контента экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* и фейков о спецоперации на Украине.
Суд впервые оштрафовал Reddit за неудаление запрещённого контента
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Как сообщает РИА Новости, сайт оштрафовали на 2 млн рублей.

«Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в России в 2022 году резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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