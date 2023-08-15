Узнать больше

Спрос на услуги репетиторов в России вырос на 42% в августе

Короткая ссылка
Руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито Услугах» Игорь Санников рассказал, что в начале августа спрос на услуги репетиторов в России вырос на 42% по сравнению с показателями прошлого года.
Спрос на услуги репетиторов в России вырос на 42% в августе
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

В преддверии нового учебного года на 32% выросло и количество объявлений от специалистов, в том числе увеличилось предложение по занятиям в онлайн-формате, передаёт сайт kp.ru.

Наиболее востребованы услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам — литературе (+74% по сравнению с прошлым годом) и русскому языку (+60%).

Третье место по популярности заняла информатика (+46%). Далее идут математика, биология, физика, обществознание и химия.

Самый большой рост показали Уфа (+95%), Ижевск (+92%), Красноярск (+79%), Калининград (+69%), Екатеринбург (+68%), Москва (+65%) и Иркутск (+66%).

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить