Спрос на услуги репетиторов в России вырос на 42% в августе

Руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито Услугах» Игорь Санников рассказал, что в начале августа спрос на услуги репетиторов в России вырос на 42% по сравнению с показателями прошлого года.

В преддверии нового учебного года на 32% выросло и количество объявлений от специалистов, в том числе увеличилось предложение по занятиям в онлайн-формате, передаёт сайт kp.ru.

Наиболее востребованы услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам — литературе (+74% по сравнению с прошлым годом) и русскому языку (+60%).

Третье место по популярности заняла информатика (+46%). Далее идут математика, биология, физика, обществознание и химия.

Самый большой рост показали Уфа (+95%), Ижевск (+92%), Красноярск (+79%), Калининград (+69%), Екатеринбург (+68%), Москва (+65%) и Иркутск (+66%).

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.