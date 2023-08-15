В Приморье льготную «Доступную ипотеку» теперь могут оформить ветераны боевых действий
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
С начала 2023 года было оформлено 192 займа на общую сумму в размере 700 млн рублей.
Кроме того, по программе «Доступная ипотека» можно приобрести жилье при первоначальном взносе от 15% и по кредитной ставке от 6,1%.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли заявил, что льготные ипотечные программы в стране будут продолжены.