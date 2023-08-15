Родственница рассказала о странностях в характере задержанного в Ижевске педофила
- РИА Новости
Раньше мужчина отбывал срок за хулиганство, сообщила она в беседе с izhlife.ru.
Мужчина проживал вместе с матерью, однако в тот вечер, когда к нему пришла девушка, матери не было дома. О ЧП она узнала из новостей.
«Конечно, мы сейчас в полном шоке», — сказала родственница задержанного.
Она призналась, что не знает, где и при каких обстоятельствах мужчина познакомился с жертвой. Однако, по её словам, он и раньше водил домой совсем юных гостей обоего пола, «постоянно общался с ними, что-то покупал, угощал».
По её словам, странности в характере мужчины стали проявляться после смерти его брата.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.