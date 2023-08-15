Родственница рассказала о странностях в характере задержанного в Ижевске педофила

Родственница 34-летнего мужчины, задержанного в Ижевске (Удмуртия) после падения из окна 15-летней девушки, которая таким образом пыталась спастись от его домогательств, рассказала подробности его биографии.

Раньше мужчина отбывал срок за хулиганство, сообщила она в беседе с izhlife.ru.

Мужчина проживал вместе с матерью, однако в тот вечер, когда к нему пришла девушка, матери не было дома. О ЧП она узнала из новостей.

«Конечно, мы сейчас в полном шоке», — сказала родственница задержанного.

Она призналась, что не знает, где и при каких обстоятельствах мужчина познакомился с жертвой. Однако, по её словам, он и раньше водил домой совсем юных гостей обоего пола, «постоянно общался с ними, что-то покупал, угощал».

По её словам, странности в характере мужчины стали проявляться после смерти его брата.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.