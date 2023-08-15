В Подмосковье до конца года проведут освещение на 173 объектах

В Московской области до конца года проведут освещение на 173 объектах в рамках проекта «Светлый город».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минблагоустройства.

В рамках проекта, реализуемого в Московской области с 2017 года, уже освещено свыше 3,5 тыс. объектов.

За 2023 год планируется установить порядка 7 тыс. светильников, 3,5 тыс. опор освещения, а также протянуть 200 км линий наружного освещения.

«Нам необходимо осветить ещё не менее 3 тыс. км дорог, улиц и других общественных территорий», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на берегу Москвы-реки появится ещё два летних бассейна.