В Подмосковье до конца года проведут освещение на 173 объектах
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минблагоустройства.
В рамках проекта, реализуемого в Московской области с 2017 года, уже освещено свыше 3,5 тыс. объектов.
За 2023 год планируется установить порядка 7 тыс. светильников, 3,5 тыс. опор освещения, а также протянуть 200 км линий наружного освещения.
«Нам необходимо осветить ещё не менее 3 тыс. км дорог, улиц и других общественных территорий», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на берегу Москвы-реки появится ещё два летних бассейна.