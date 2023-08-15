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В Приморском крае возбудили дело из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске

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Прокуратура Приморского края заявила о возбуждении уголовного дела из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске.
В Приморском крае возбудили дело из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что проверка показала, что при производстве работ по строительству гидротехнического сооружения в микрорайоне Семь Ветров в Уссурийске было выполнено всего 9 из 11 этапов. Кроме того, в апреле 2023 года за отступление от проектной документации подрядная организация привлечена к административной ответственности.

«Как следствие объект незавершённого строительства не выполнил своего функционала в период паводковой ситуации... Наступление негативных последствий стало возможным в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ», — уточняется в заявлении.

По факту выявленного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

12 августа сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка. В итоге в городе начали эвакуацию жителей нескольких домов.

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