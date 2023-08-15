Глава Дагестана сообщил о введении режима ЧС в регионе в связи со взрывом

Режим ЧС введут в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС, заявил глава региона Сергей Меликов.

«В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования «Кумторкалинский район» режим чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале. Также сообщалось, что 27 человек погибли.

В Дагестаге 15 августа объявлено днём траура.

По словам главы региона, семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.